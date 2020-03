Stad Antwerpen op zoek naar ontwikkelingsprojecten in het Zuiden om te subsidiëren BJS

06 maart 2020

17u48 0 Antwerpen De stad Antwerpen herinnert Antwerpse verenigingen eraan dat ze twee keer per jaar bij de stad een subsidie-aanvraag kunnen indienen voor een project dat ze in het Zuiden willen opzetten. De eerstvolgende deadline is 15 mei. “Naast een subsidie bieden we ook inhoudelijke begeleiding aan.”

In 2019 investeerde de stad Antwerpen 121.000 euro in projecten van Antwerpse verenigingen in het Zuiden. 22 projecten kregen een financieel duwtje in de rug. Daarnaast kregen de verenigingen inhoudelijk begeleiding om hun projecten duurzamer en zelfredzaam te maken.

Uit de aanvragen blijkt dat de Antwerpenaar zich vooral wil inzetten voor kwetsbare doelgroepen in het Zuiden, zoals de zorg voor ouderen en kinderen met een handicap. “Zo diende Doetertoe, een vereniging die zich samen met AP Hogeschool inzet voor een opvanghuis voor kinderen met een ernstige beperking in Kenia, vorig jaar een aanvraag in voor de aankoop van een drachtige koe”, zegt het kabinet van schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking. “Op die manier zorgen ze voor inkomsten via de melk, maar ook via de verkoop van het kalf. Daarnaast laat AP Hogeschool jaarlijks vier ergotherapiestudenten stage lopen in het centrum. Zo zorgen ze ook voor het welzijn van de inwoners.”

Er wordt ook steeds meer gekozen voor projecten rond duurzame energie, zoals waterpompen en verlichting op zonnepanelen, en toegang tot het internet. “Studentenvereniging Humasol stuurt bijvoorbeeld jaarlijks een groep ingenieursstudenten met de nodige knowhow naar landen zoals Benin en Ghana, waar ze helpen bij het plaatsen van waterpompen op zonne-energie”, aldus nog het kabinet-Ait Daoud.