Stad Antwerpen ondersteunt 9 innovatieve mobiliteitsprojecten BJS

16 november 2019

12u24 0 Antwerpen Om de verkeerscongestie in en rond de stad aan te pakken, gaat het Antwerpse stadsbestuur negen innovatieve mobiliteitsprojecten ondersteunen. Het gaat onder meer om een project rond cargodeelfietsen en projecten die zich bezighouden met een ‘shift’ naar nachttransport van containervrachten.

Het Antwerpse mobiliteitsproject Slim Naar Antwerpen wil de komende jaren, tijdens en na de grote infrastructuurwerken die nog gepland staan, enkele tienduizenden voertuigen uit de ochtend- en avondspits halen. Om dat doel te bereiken, lanceerde Slim naar Antwerpen in het voorjaar voor de derde keer een oproep voor projecten die de mobiliteit in en rond de stad vlotter kunnen laten verlopen.

Er kwamen twintig projectvoorstellen binnen, waaruit een jury van mobiliteitsexperts er negen selecteerde. Voor de beoordeling werd onder meer gekeken naar de impact die het project heeft op de voorliggende uitdagingen, de kwaliteit van de projectvoorstellen en de gevraagde ondersteuning van de stad Antwerpen.

Voor personenvervoer zal er bijvoorbeeld in een pilootproject bij enkele stations binnenkort een gecombineerd ticket voor het gebruik van trein en B-Parking (stationsparkings) aangeboden worden.

Voor de werknemers gaat het om projecten die alternatieven bieden voor de (bedrijfs)wagenrijders door middel van een slimmer mobiliteitsbeleid in bedrijven, het aanmoedigen van fietsen en het aanbieden van telewerken. Eén project zet in op het gebruik van cargodeelfietsen en twee projecten ondersteunen een ‘timeshift’ naar nachttransport van containervrachten. Er is ook een project bij dat werk- en vergaderplekken van Antwerpse bedrijven naar hun werknemers en klanten buiten de stad verplaatst. Zo wil men voorkomen dat werknemers, klanten en deels ook leveranciers, zich dagelijks verplaatsen naar bedrijfslocaties in de stad.