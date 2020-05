Stad Antwerpen neemt extra maatregelen om ondernemers tijdens coronacrisis te ondersteunen David Acke

01 mei 2020

09u22 0 Antwerpen Op maandag 4 mei start een voorzichtige en geleidelijke herneming van de economische activiteit in ons land. Om die herneming in Antwerpen te versnellen en Antwerpse bedrijven te helpen de crisis te overleven, keurde het college een breed pakket aan nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers goed. De cashpositie van bedrijven versterken, de heropstart bevorderen en inzetten op innovatie, staan daarbij centraal.

Op 20 maart keurde het college een eerste pakket maatregelen goed om Antwerpse bedrijven en verenigingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Door nu nog een pakket bijkomende maatregelen goed te keuren, biedt de stad extra hulp voor twee sectoren die een grote impact hebben op de vernieuwing en de toekomst van de economie: industriële kmo’s en start-ups/scale-ups. I

De bijkomende steunmaatregelen hebben drie belangrijke doelen: de cashpositie van de bedrijven versterken, de heropstart van de bedrijven en de Antwerpse economie in het algemeen bevorderen en blijven inzetten op innovatie.

Cashpositie

Op het niveau van de cashpositie zijn er twee belangrijke maatregelen. Zo besliste de stad dat een vermindering van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren als gevolg van inactiviteit in het aanslagjaar 2020 mag verrekend worden in het aanslagjaar zelf. Zo kunnen ondernemers vervroegd aanspraak maken op deze vermindering. De aanvraagprocedure hiervoor wordt vereenvoudigd. Daarnaast wordt de borg die je moet betalen als je een overheidsopdracht binnenhaalt of een raamakkoord afsluit geschrapt. Borgen kleiner dan 2.500 euro worden teruggestort. Voor hogere borgtochten wordt terugstorting onderzocht.

“Een welvarende stad kan niet zonder bloeiende economie. De coronacrisis dreigt die steunpilaar van onze welvaart te ondermijnen. Daarom willen wij ervoor zorgen dat ondernemingen deze crisis kunnen overleven. We nemen een breed palet van maatregelen om vooral de industriële kmo’s en de start-ups en scale-ups te helpen. Sommige maatregelen geven direct zuurstof aan hun cashbalans, andere maatregelen willen hun innovatiekracht en hun duurzaamheid op middellange termijn versterken. Beide moeten de Antwerpse economie ondernemend en innovatief houden. Antwerpen blijft open voor business. Tijdens corona en na corona”, zegt schepen voor economie, innovatie en digitalisering Claude Marinower.

Innovatie

De stad voorziet ook 1 miljoen euro voor een nieuwe oproep aan bedrijven om innovatieve projecten uit te werken die hulp bieden in deze crisistijden. De eerste oproep - die op 20 maart werd beslist - richtte zich op digitale projecten die snel konden worden ingezet. De nieuwe oproep zal digitale en andere projecten steunen die structuurversterkend zijn. Bij ‘cocreatietrajecten’ koppelt Antwerp. Powered By Creatives kmo’s aan creatieve ondernemers om een innovatietraject voor de kmo uit te werken. De stad stelt 80.000 euro ter beschikking voor 50 extra trajecten.