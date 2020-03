Stad Antwerpen maakt 50 miljoen euro vrij voor Antwerpse horeca David Acke

20 maart 2020

20u02 0 Antwerpen De stad Antwerpen heeft een hele resem aan maatregelen genomen om de Antwerpse horeca te ondersteunen nu zij hun activiteiten verplicht moeten stoppen door het coronavirus. De stedelijke steunmaatregelen situeren zich vooral op het vlak van fiscaliteit, ter beschikking gesteld patrimonium, communicatie en dienstverlening.

50 miljoen euro, zoveel maakt de stad Antwerpen vrij om de lokale economie te ondersteunen die getroffen wordt door het coronavirus. Heel wat belastingen zullen niet geind worden en ook een aantal vorderingen worden kwijtgescholden. “Op korte termijn stelt de stad een pakket fiscale maatregelen voor die het onze ondernemers mogelijk maken om de kop boven water te houden. Het is essentieel dat ze deze crisis overleven. We hebben maatregelen voor alle sectoren op maat uitgewerkt. We reserveren voor deze inspanningen 50 miljoen euro in een apart fonds”, vertelt schepen middenstand, toerisme en financiën Koen Kennis.

Fiscale maatregelen

De stad beslist om bij zelfstandigen en ondernemingen belastingen en retributies voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen. Dat gaat dan over de belasting op horeca, de belasting op overnachtingen in toeristische logies, de belasting op vestigingen, de exploitatievergunningen van taxidiensten en de retributie op standplaatsen openbare markten.

Daarnaast scheldt de stad de vorderingen kwijt op verhuringen, concessies, tijdelijke terbeschikkingstellingen aan zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen, andere dan deze die betrekking hebben op zendmasten, werfinrichtingen, publiciteitsborden, magazijnen en kantoren en parkings. Dit voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast plus één extra maand met een afronding naar boven op maandbasis. Voor de afbetaling van de openstaande schulden aan de stad van een half jaar vóór de ingang van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, worden afbetalingsplannen toegestaan voor diegenen die het nodig hebben.

Online hulpplatform

Om alle maatregelen overzichtelijk te maken lanceert de stad een online platform met service-gerichte antwoorden op alle vragen die zelfstandigen en ondernemers hebben. Dit platform is al operationeel op www.ondernemeninantwerpen.be/corona en krijgt dagelijks een update.

Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen is alvast heel tevreden met deze maatregelen. “De afgelopen week is er een heel goed overleg geweest met de stad en zijn we tot dit resultaat gekomen. We kunnen hier alleen maar erg tevreden mee zijn. Dit is een eerste stap om de lokale economie te ondersteunen. Nu is het kwestie om voorbereid te zijn op het post-corona tijdperk. We moeten zo snel mogelijk de mensen opnieuw naar de stad krijgen. Nu kan ik alleen maar oproepen om lokaal te blijven kopen. Alleen zo kunnen we de handelaars helpen het hoofd boven water te houden.”

Alle maatregelen zijn te vinden op www.ondernemeninantwerpen.be/corona.