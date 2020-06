Stad Antwerpen maakt 109.000 euro vrij voor private kinderopvang tijdens coronacrisis ADA

05 juni 2020

15u37 0 Antwerpen Het Antwerpse college heeft een extra ondersteuningsmaatregel in het leven geroepen die gericht is op de kinderopvangsector. Het gaat om financiële ondersteuning voor private kinderopvanginitiatieven om tegemoet te komen aan de hoge vaste kosten die blijven doorlopen ondanks de lagere bezetting.

Private kinderopvanginitiatieven zijn hard getroffen door de maatregelen die genomen werden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Zij moesten open blijven maar werden geconfronteerd met een lage bezettingsgraad. Hierdoor hebben de organisatoren weinig inkomsten. Toch blijven hun vaste kosten (personeel, huur, …) identiek. Daarom lanceert ze een extra ondersteuningsmaatregel.

De stad wil een eenmalige financiële tegemoetkoming toekennen aan alle kinderdagverblijven die werken met een vaste prijs. Zij zullen aanspraak kunnen maken op een som ter waarde van 64 euro per kindplaats. Met deze subsidie zouden de organisatoren van kinderopvang hun gemiddelde vaste kosten die blijven doorlopen ongeveer moeten kunnen dekken. In totaal gaat het over 109.000 euro.

Deze maatregel is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.