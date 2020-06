Stad Antwerpen legt versneld 19 km fietsstraten aan: “Om social distancing voor fietsers te vergemakkelijken” BJS

03 juni 2020

16u42 3 Antwerpen De stad Antwerpen gaat deze zomer versneld werk maken van nieuwe fietsstraten, om ‘social distancing’ voor fietsers te garanderen en de doorstroming van het fietsverkeer te verbeteren. In totaal komt er 19 kilometer aan fietsstraten bij.

Concreet gaat het om: fietsas Zurenborg/Kievit (Pretoriastraat - Grotehondstraat (reeds fietsstraat) - Oostenstraat- Baron Joostensstraat - Van Immerseelstraat), fietsas parallel Leien (Balansstraat – Kielsevest, tussen de Balansstraat en de Montignystraat, ‘missing links’ van de fietsostrade 13 Antwerpen/Boom (Commandant Van Laethemstraat - Fodderiestraat), ‘missing link’ Veer Hoboken (Zaatlaan - Karel Duboislaan - Hertoglei), fietsstraat Molenlei; ‘missing link’ fietsostrade 107 Antwerpen/Ranst (Peter Benoitlaan - Nieuwe Donk - Vaartweg - Wouter Haecklaan – Cornelissenlaan), fietsas Hoboken/Wilrijk (Spoorweglaan, van Jozef Hermanslei tot Groenenborgerlaan, en Bosheidelaan - Den Brem - Salesianenlaan - Eikenlei - Meerlenhoflaan - Walstraat - Antverpiastraat - Vinkenveldplein- Vinkenveldstraat), fietsas zuiden/oosten binnenstad (Jozef Liesstraat - Halfmaanpleintje - Belegstraat - Haantjeslei - Van Schoonbekestraat – Markgravelei, tussen Van Schoonbekestraat en Karel Oomsstraat - Doornelei - Sint-Hubertusstraat - Frederik De Merodestraat, tussen Sint-Hubertusstraat en Frederik de Merodeplein - Frederik de Merodeplein - Belpairestraat - Eikelstraat - Waterfordstraat – Boomgaardstraat, tussen Van Luppenstraat en Cobdenstraat - Cobdenstraat - Transvaalstraat - Tramplein - Lange Altaarstraat, fietsas noorden binnenstad (Gasstraat - Sint-Jobstraat - Essenstraat - Korte Dijkstraat - verknoping met fietsstraat Lange Dijkstraat).

Versnelde uitrol

Het eerst komt de Balansstraat aan de beurt, vanaf 8 juni. Op de kenmerkende rode kleur die fietsstraten hebben, is het nog even wachten. Door de versnelde uitrol is dat niet meteen mogelijk. De tijdelijke maatregelen zijn dus een voorbereiding op een structurele aanleg van deze fietsstraten zodat, in kader van corona, fietsers nu al meer ruimte krijgen.

“We leggen deze fietsstraten sneller aan dan gepland omdat ze aan een behoefte voldoen”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “In Antwerpen wordt steeds meer gefietst, en door het netwerk fietsstraten met 19 kilometer uit te breiden, verzekeren we voor fietsers een vlotte doorstroming. Tegelijk spreiden we het fietsverkeer in de stad, waarmee we ook voor fietsers het toepassen van ‘social distancing’ vergemakkelijken.”

Binnen de Singel in Borgerhout en Antwerpen-Noord wil de stad daarnaast een verdere aansluiting op de fietsas tussen het noorden, oosten en zuiden realiseren. Het precieze traject wordt samen met de districten onderzocht.

30 km/u

In fietsstraten mogen motorvoertuigen fietsers niet inhalen en ligt de snelheid nooit hoger dan 30 kilometer per uur. Op dit moment ligt er 4,5 kilometer aan fietsstraten in Antwerpen, door de ingrepen deze zomer zal dat aanzienlijk stijgen naar 23,5 kilometer.