Stad Antwerpen lanceert week- en 4-wekentarieven voor parkeren op straat ADA

01 juli 2020

15u53 0 Antwerpen De stad Antwerpen lanceert een prepaid-systeem voor parkeren op straat in de vorm van week- en 4-wekentarieven. Deze formule maakt het dagelijks of frequent parkeren in 1 bepaalde zonecode gemakkelijker. Gebruikers moeten niet meer bij elke parkeerbeurt een transactie opstarten en beëindigen.

Bestuurders kunnen sinds woensdag vooraf een parkeerticket voor 1 of 4 weken aankopen. Deze tickets zijn enkel geldig voor 1 nummerplaat binnen 1 bepaalde zonecode in de groene of roze tariefzone. Voor de winkelstraten, zones met schijfparkeren, rode en gele tariefzones zijn geen week- of 4-wekentarieven beschikbaar.

De week- en 4-wekentarieven worden voorlopig enkel aangeboden door de provider 4411 (Be-Mobile). Via www.4411.be/weekparkerenantwerpen kunnen gebruikers vooraf vouchers aankopen. Deze vouchers kunnen later geactiveerd worden via sms naar 4411, gevolgd door een nummerplaat naar keuze. Zo kunnen ook bedrijven meerdere vouchers aankopen en deze verdelen aan hun werknemers of bezoekers. In een latere fase zullen ook andere providers de week- en 4-wekentarieven aanbieden.

“Dit zorgt voor een verhoogd gebruiksgemak voor bestuurders die nu al regelmatig betalend parkeren in dezelfde zonecode in Antwerpen, het gaat bijvoorbeeld om bestuurders die werken in een gebied met weinig of geen publieke parkings. De maatregel past in het plan van de verdere digitalisering van de complete Antwerpse parkeerketen. Klantvriendelijkheid staat daarbij voorop”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.

Een weektarief geldt voor 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het te betalen bedrag is berekend op basis van 5 betalende dagen. Een 4-wekentarief geldt voor 28 opeenvolgende kalenderdagen, waarbij het tarief is berekend op basis van 20 betalende dagen.