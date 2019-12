Stad Antwerpen lanceert campagne #ikknalzondervuurwerk: “Bespaar geld en een GAS-boete, en kom naar het vuurwerk boven de Schelde” BJS

21 december 2019

10u05 2 Antwerpen “Ik knal zonder vuurwerk.” Met die slogan roept de stad Antwerpen burgers op om tijdens de eindejaarsperiode geen vuurwerk af te steken.

“Zélf vuurwerk afsteken is verboden in Vlaanderen”, waarschuwt de stad. “Het is levensgevaarlijk, slecht voor de luchtkwaliteit en het veroorzaakt dierenleed. Bespaar geld en een GAS-boete, en kom op oudjaar kijken naar het gratis vuurwerkspektakel boven de Schelde.”

Op de website van de campagne somt de brandweer de gevaren van vuurwerk op. Bekijk hieronder een reportage van de stad Antwerpen over de campagne #ikknalzondervuurwerk.