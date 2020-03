Exclusief voor abonnees Stad Antwerpen laat mogelijke malafide bedrijven doorlichten door handelsinformatiekantoor Graydon BJS

03 maart 2020

12u09 0 Antwerpen De stad Antwerpen wil met de hulp van handelsinformatiekantoor Graydon een beter zicht krijgen op welke bedrijven op haar grondgebied mogelijk worden gefinancierd met criminele inkomsten. Het gaat om een proefproject waarbij Graydon bedrijfsinformatie verzamelt om daaruit te concluderen of bedrijven kredietwaardig en economisch betrouwbaar zijn.

“Criminelen werken zich met drugsgeld op in de ‘legale’ bovenwereld. Ze treden toe tot het establishment. Het is niet uit te sluiten dat ze stilaan in verschillende strategische sectoren infiltreren.” Al in het najaar van 2017 schetsten stad, politie en gerecht een weinig fraai beeld van de georganiseerde drugscriminaliteit in Antwerpen. Onder meer de verwevenheid tussen de georganiseerde misdaad en de bedrijfswereld baart de instanties grote zorgen. Het is geweten dat criminelen hun drugsgeld graag witwassen door lokale overnemingen zoals hotels, restaurants, shishabars en massagesalons over te nemen en erin te investeren.

