Stad Antwerpen krijgt volledige beheer van Scheldekaaien in handen BJS

13 december 2019

Antwerpen De stad Antwerpen wordt in de nabije toekomst de enige concessionaris van de Scheldekaaien en krijgt zo het volledige beheer van de Scheldekaaien in eigen handen. Vanaf Nieuw Zuid tot aan de Kattendijksluis kan de stad zelf de publieke ontsluiting van de Scheldekaaien bepalen. Dat is vastgelegd in een principieel afsprakenkader tussen de stad Antwerpen en het Havenbedrijf.

In het verleden waren er verschillende overheden actief op de Scheldekaaien met verschillende concessies. Zo verleende het Havenbedrijf bijvoorbeeld verschillende concessies voor havengebonden activiteiten. Hierdoor vormden de kaaien voor een deel een verlengstuk van de maritieme werkzaamheden van de haven. Met het nieuwe afsprakenkader, dat het college vandaag goedkeurde, komt daar nu een einde aan en komen de Scheldekaaien volledig onder het toezicht van de stad Antwerpen.

Het Havenbedrijf zal in de toekomst niet meer aanwezig zijn op de landzijde van de Scheldekaaien en de stad Antwerpen wordt zo de enige concessionaris van deze zone. Waar in de jaren ’90 ter hoogte van de Scheldekaaien nog volop schepen geladen en gelost werden, is er van behandelingsactiviteiten vandaag geen sprake meer op de Scheldekaaien.