Stad Antwerpen jaagt met scanwagen op zwartparkeerders

04 maart 2020

14u26 0 Antwerpen De stad Antwerpen gaat met een scanwagen, die is uitgerust met ANPR-camera’s en zo nummerplaten herkent, controleren op betalend parkeren. Volgens de stad hoeven parkeerwachters niet voor hun job te vrezen. “Het gebied waar betalend parkeren geldt, is vorig jaar een pak groter geworden. Dankzij de scanwagen kunnen we onze parkeerwachters efficiënter inzetten.”

In Brussel en Knokke reden ze al rond: wagens die met ANPR-camera’s nummerplaten van voertuigen scannen om te controleren op betalend parkeren. Handhavers weten zo of iemand een bewonerskaart of een andere toelating heeft, of voor zijn of haar parkeerplekje heeft betaald. In Antwerpen controleert vanaf woensdag de eerste scanwagen op deze zogenaamde parkeerrechten. De komende weken wordt het voertuig uitvoerend getest. Vanaf mei wordt er effectief gehandhaafd.

