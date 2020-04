Stad Antwerpen houdt recyclageparken dicht, maar komt aan huis voor steenpuin, brandbaar grofvuil en snoeiafval PhT

31 maart 2020

18u58 4 Antwerpen De acht Antwerpse recyclageparken blijven nog een tijd gesloten. De burgers kunnen wel op afspraak steenpuin en brandbaar grofvuil thuis laten ophalen. Snoeiafval mag dan weer samen met de ophaling van GFT worden aangeboden.

Dinsdag deelde de Vlaamse regering mee dat alle recyclageparken vanaf 7 april mochten heropenen, maar enkel als ze de veiligheidsmaatregelen voor het coronavirus kunnen garanderen en als de afvalophaling niet in het gedrang komt.

De stad Antwerpen heeft nu beslist om de recyclageparken gesloten te houden om het personeel én de bezoekers te beschermen.

Vrees voor wachtrijen

“Heel wat bewoners hebben de voorbije dagen thuis geklust en willen graag overbodige spullen wegbrengen”, zegt bevoegd schepen Fons Duchateau (N-VA). “Gelet op de coronamaatregelen willen we lange wachtrijen vermijden. Die leiden tot groepsgesprekken die er nu beter niet zijn. Uitzonderlijk is er agressie tegen ons personeel. Het leek ons beter om een service aan te bieden waarbij het recyclagepark naar de bewoners komt.”

Afspraak

Vanaf maandag 6 april kun je op afspraak steenpuin en brandbaar grofvuil aan huis laten ophalen. Voor steenpuin is die dienst gratis tot een volume van 1 kubieke meter. Voor brandbaar grofvuil betaal je een verminderd tarief van 10 eurocent per kilo, in plaats van de vroegere 30 cent. Bellen voor een afspraak via het stedelijk contactcenter 03 22 11 333 (weekdagen, 9-17 uur).

Voor het ophalen van snoeiafval is een afspraak niet nodig. Dat bied je samen met het GFT aan, liefst compact en samengebonden.