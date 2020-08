Stad Antwerpen geeft bonus van 50.000 euro aan Belgische televisieserie ‘Renaissances’

CVDP

16u00 0 Antwerpen Met de Antwerp Film Bonus wil de stad zowel Belgische projecten met een internationaal aspect als internationale producties ondersteunen. Televisieserie ‘Renaissances’ van regisseur Frank Van Passel krijgt dit jaar de volledige bonus van 50.000 euro. De opnames in Antwerpen starten begin november en duren ongeveer een maand.

‘Renaissances’ wordt een populair gezinsdrama en zal worden uitgezonden op de Franse zender TF1. Regisseur en producent Frank Van Passel is onder andere bekend van De Smaak van De Keyser, Clan, Het Varken van Madonna en Amateurs. Productiehuis Belga Productions specialiseert zich in internationale coproducties en was al betrokken bij Kursk (Thomas Vinterberg) en Le Prince Oublié (Michel Hazanavicius). In de serie zijn er twee Vlaamse hoofdrolspelers en 60% van de crew is Vlaams. Het algemene budget voor deze productie bedraagt bijna 7 miljoen euro.

Het verhaal van de televisieserie zal gaan over adoptie. Hoofdpersonage Florence komt er na haar harttransplantatie achter dat haar donor Ana geadopteerd was. Dat treft haar des te meer omdat haar eigen adoptiedochter Zoé op dat moment worstelt met pijnlijke vragen over haar identiteit. Florence is vastbesloten om samen met Paul, de vader van de Ana, uit te zoeken wat de mysterieuze dood van Ana heeft veroorzaakt. Ze hoopt dat inzicht in het tragische lot van Ana haar zal helpen om haar eigen dochter Zoé door de identiteitscrisis te loodsen.

Antwerp Film Bonus

De stad lanceerde de Antwerp Film Bonus in 2015. Het fonds wil de uitstraling van de stad versterken door internationale projecten of Belgische projecten met internationaal potentieel aan te trekken. Op de tweede plaats wil het ook de productie van audiovisuele werken stimuleren en op termijn de audiovisuele sector in Antwerpen versterken. De stad trekt hiervoor 50.000 euro per jaar uit. Er wordt gestreefd naar een ondersteuning van 1 à 2 producties per jaar.