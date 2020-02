Stad Antwerpen gaat samenwerken met Waze Jan Aelberts

09 februari 2020

18u17 0 Antwerpen De stad Antwerpen start een samenwerking met Waze, de slimme gps-app die rekening houdt met het verkeer. Ze zullen verkeersgegevens uitwisselen om bestuurders beter in real time te kunnen informeren over de verkeerssituatie in de stad.

De stad zal info delen van onder andere wegenwerken, evenementen, schoolstraten en fietsroutes. Waze op zijn beurt deelt realtimedata van gebruikers over onder anderen files en obstakels op de weg. Die gedeelde en verzamelde gegevens zullen geïntegreerd worden op de website, de app en de routeplanner van Slim naar Antwerpen, alsook bij Waze en Google. Het resultaat van de samenwerking is een beter en uitgebreider inzicht in verplaatsingen, omleidingen en ongevallen.

Wegenwerken en evenementen

“De samenwerking van de stad met Waze bevestigt de positie van Antwerpen als internationale voortrekker op vlak van slimme mobiliteit en heeft heel wat voordelen", zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Ten eerste worden gegevens over wegenwerken en evenementen in Antwerpen gedeeld met Waze. Ook informatie over bijvoorbeeld schoolstraten of belangrijke fietsroutes wordt doorgegeven. Een onderzoek uit 2013 wijst uit dat wereldwijd 54 procent van de smartphone-gebruikers minstens één keer per maand Google Maps gebruikt. Door data via Waze te laten doorstromen naar Google Maps, worden in een klap enorm veel mensen bereikt. Doordat gebruikers correct geïnformeerd zijn over wegenwerken in de regio, kunnen ze hun routes aanpassen of een ander vervoersmiddel kiezen.”

“Ten tweede krijgt stad Antwerpen toegang tot de realtimegegevens die Waze verzamelt over de situatie op de wegen. Deze informatie staat bekend als ‘floating car data’. Door het filteren en automatiseren van de verspreiding van deze informatie kan de stad bewoners en bezoekers adequaat informeren als er zich abnormale verkeerssituaties voordoen. Ten derde is een mondiale speler als Google normaal gezien moeilijk bereikbaar voor stadsbesturen.”

De samenwerking zou in maart van start gaan.