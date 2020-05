Stad Antwerpen gaat in tegen Nationale Veiligheidsraad en doet kleine speeltuintjes weer open TMA

17 mei 2020

13u55

Bron: Belga 36 Antwerpen De stad Antwerpen gaat maandag kleinere speeltuintjes weer openstellen voor kinderen. Dat heeft de stedelijke veiligheidscel beslist. Grotere speeltuinen in parken blijven wel gesloten. De veiligheidscel geeft toestemming om kleine buurtspeeltuintjes weer open te stellen. Het gaat om speeltuintjes waar slechts enkele speeltuigen staan en waar voornamelijk buurtkinderen even kunnen ontspannen.



De stad gaat daarmee in tegen de Nationale Veiligheidsraad, die de speeltuinen nog gesloten wil houden. "De bedoeling van de Nationale Veiligheidsraad is om samenscholingen tegen te gaan, maar in deze kleine speeltuintjes zijn er geen samenscholingen, maar komen slechts enkele kindjes, die veelal in de blokken rondom wonen, even spelen. Daar zien wij geen graten in", zegt Dirk Delechambre van stad Antwerpen. "Eigenlijk spreken we zelfs niet over speeltuintjes, maar gaat het om terreinen met enkele speelelementen in buurten waar voor kinderen weinig recreatie in de buurt te vinden is."

Eerder ging Antwerpen al tegen het advies van de Nationale Veiligheidsraad in, toen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei dat mensen er wel op bankjes mogen uitrusten. “Het beeld dat je in Antwerpen ziet, wijkt niet af van andere grote steden zoals in Brussel of in Gent. Alleen krijgen de mensen in Antwerpen geen absurde boetes”, zegt hij.

Er zijn geen regels vastgelegd over hoe groot de speeltuintjes die zullen openen maximaal mogen zijn of hoe lang kinderen er mogen verblijven. "We rekenen daar vooral op het gezond verstand van de mensen", klinkt het nog.

De grote speeltuinen, zoals in het Nachtegalenpark, en speelpleinen blijven wel gesloten.