Stad Antwerpen engageert zich om meer bomen te planten CVDP

03 maart 2020

16u47 0 Antwerpen De stad Antwerpen ondertekent het Bomencharter en onderstreept op die manier het engagement van de stad en haar districten om veel bomen te planten tijdens de periode 2019 - 2024.

Het Bomencharter is een initiatief van Jo Maes en wordt ondertekend door de lokale besturen en de overige partners die samen zo veel mogelijk bomen willen planten in Vlaanderen tijdens de periode 2019 - 2024. De stad Antwerpen en haar districten plannen om in deze periode minstens 12.000 bomen te planten. Daarvan zijn er 4.200 bijkomend.

Fons Duchateau, schepen voor Groen: “Bomen zijn onmisbaar in een grote stad zoals Antwerpen. Ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit en bieden bescherming tegen hitte, droogte en overstromingen. Daarnaast zorgen ze voor een aangename en gezellige leefomgeving.”

