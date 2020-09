Stad Antwerpen en Vlaanderen betalen ruim 50 miljoen extra aan aannemer Leien ADA

21 september 2020

09u42

Bron: Belga 0 Antwerpen Vlaanderen en de stad Antwerpen moeten samen zowat 50 miljoen euro extra betalen aan de aannemer van de werken op en rond de Antwerpse Leien. Het is een gevolg van een conflict dat al sinds het begin van de werken in 2016 aansleept.

Al van bij de start van de werken aan de Noorderlijn in 2016 zat er een haar in de boter tussen opdrachtgevers stad Antwerpen, het Vlaams Gewest en De Lijn, en uitvoerder TramContractors. Het gaat om het project Brabo 2: de heraanleg van de Noorderleien, het Operaplein met ondergrondse autotunnels en parking en de nieuwe tramverbinding naar de Havanasite en het Eilandje.

Beide partijen verweten elkaar gemaakte afspraken niet te zijn nagekomen. Vlaanderen en De Lijn moeten samen zowat 31 miljoen euro extra betalen aan de aannemer. De stad Antwerpen is binnenkort 20 miljoen euro lichter en dat komt bovenop de 5,4 miljoen euro die de stad al had bijgepast als vergoeding voor de meerwerken. Dat zijn aanzienlijke bedragen voor een project waarvan de totaalkost bij aanvang op 226 miljoen euro werd vastgelegd.

Alles samen gaat het dus om meer dan 50 miljoen euro. Met het afsluiten van de dading worden alle geschillen beëindigd en wordt ook een juridische strijd vermeden. Groen-gemeenteraadslid Wouter Van Besien verwijt het stadsbestuur amateurisme. “Er was geen goede opvolging van de werken en het was een slecht contract om mee te beginnen. Dit is een hele dure prijs die we moeten betalen voor amateurisme.”