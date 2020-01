Stad Antwerpen en gerechtsdeurwaarders binden samen de strijd aan tegen overmatige schuldenlast David Acke

23 januari 2020

19u28 0 Antwerpen In samenspraak met de stad ontwikkelde gerechtsdeurwaarder Modero het platform ‘One’. Dit platform bundelt de gekende schulden van klanten met structurele financiële problemen in één dossier. De klant krijgt één contactpersoon en één aangepast traject met één maandelijkse afbetaling. Doordat sneller wordt ingegrepen, moeten extra kosten vermeden worden en kan sneller gestart worden met de afbetaling van de schulden.

Via het nieuwe digitale platform, getiteld ‘One’, wisselen hulpverleners en gerechtsdeurwaarders na toestemming van de klant informatie uit over klanten met structurele financiële problemen. “Dankzij deze samenwerking vermijden we dat onbetaalde facturen leiden tot een schuldenberg die niet meer te overzien is. Een belangrijke stap in de strijd tegen armoede”, aldus schepen voor sociale zaken Tom Meeuws.

Vandaag ondersteunt de stad Antwerpen ongeveer 1.200 Antwerpenaren met een vorm van budgetbeheer, collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling. Vaak zijn klanten zelf onvoldoende op de hoogte van hun schuldenlast of informeren ze hun hulpverlener slechts gedeeltelijk. Meestal hebben ze schulden bij meerdere schuldeisers. Dat maakt het moeilijk om de schuldpositie van de klant in kaart te brengen en een afbetalingsplan te onderhandelen met de schuldeisers.

Wanneer de schulden van de klant sneller in kaart gebracht worden, kan een realistisch afbetalingsplan uitgewerkt worden en kan op korte termijn gestart worden met de schuldaflossing. Zo worden extra kosten bovenop de originele factuur vermeden Schepen Tom Meeuws

Schuldenspiraal voorkomen

De stad werkte de voorbije jaren al samen met een aantal gerechtsdeurwaarders om deze schuldenlast beter te beheren. Die samenwerking werpt haar vruchten af volgens de stad. Door informatie over de schulden van mensen met structurele financiële problemen te bundelen in één dossier kan een schuldenspiraal voorkomen worden. “Wanneer de schulden van de klant sneller in kaart gebracht worden, kan samen met de klant een realistisch afbetalingsplan uitgewerkt worden. Dan kan op korte termijn gestart worden met de schuldaflossing en worden extra kosten bovenop de originele factuur vermeden”, vervolgt schepen Meeuws.

Met deze overeenkomst engageren de stad en de arrondissementskamer van Antwerpse gerechtsdeurwaarders zich om de bestaande samenwerking voort te zetten en uit te breiden. De arrondissementskamer verbindt zich ertoe om haar 116 leden te informeren over het digitale platform ‘One’ en om hen te motiveren om actief deel te nemen aan de samenwerking. “Als nog meer gerechtsdeurwaarders zich engageren om informatie te delen met de schuldbemiddelaars van de stad kunnen we nog meer mensen met financiële problemen beter helpen”, meent syndicus Martine Vergauwen van de arrondissementskamer.