Stad Antwerpen doneert 1000 laptops aan leerlingen en alleenstaanden Annelin Marien

02 april 2020

12u23 0 Antwerpen Tijdens de coronacrisis dreigen leerlingen die geen computer hebben uit de boot te vallen, en kansarme alleenstaanden of senioren zonder laptop geïsoleerd te geraken. Daarom besliste de stad Antwerpen om in het kader van ‘e-inclusie’ 1000 laptops te schenken aan leerlingen en kwetsbare gezinnen of alleenstaanden zonder schoolgaande kinderen.

Nu door de schorsing van de lessen leerstof digitaal aangeboden wordt, dreigen leerlingen die thuis geen computer hebben een leerachterstand op te lopen. Om ervoor te zorgen dat de coronacrisis geen kansencrisis wordt, doneert de stad ongeveer 900 laptops aan leerlingen. Een kleine 200 daarvan worden ter beschikking gesteld aan de vzw Digital for Youth die laptops op vraag van de Vlaamse overheid verzamelt en bezorgt aan leerlingen van het secundair onderwijs die geen computer hebben. Een 700-tal laptops zal de stad zelf bezorgen aan het Antwerpse basisonderwijs. Deze verdeling verloopt via de verschillende onderwijsnetten.

Alleenstaanden en senioren

Daarnaast schenkt de stad ook 100 laptops aan kwetsbare burgers zonder schoolgaande kinderen, zoals bijvoorbeeld kansarme alleenstaanden en senioren. “Dat laat hen toe om via digitale hulpmiddelen in contact te blijven met familie en vrienden”, aldus schepen voor Digitalisering Claude Marinower. “Bovendien hebben ze zo beter toegang tot de actualiteit en kunnen ze hun administratie opvolgen.” De verdeling van deze laptops gebeurt in samenwerking met sociale organisaties.

Om dit te realiseren kocht de stad tweedehandslaptops aan ter waarde van 57.000 euro, aangevuld met afgeschreven laptops uit de eigen organisatie en toestellen die nooit werden opgehaald bij verloren voorwerpen of bij inboedelbewaring en normaal openbaar verkocht gingen worden. Iedereen die een laptop van de stad krijgt, mag die ook na de crisis behouden.