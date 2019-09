Stad Antwerpen doet extra inspanningen voor World Cleanup Day BJS

19 september 2019

16u27 0 Antwerpen Ter gelegenheid van World Cleanup Day op 21 september geeft de stad Antwerpen een aantal buurten in september een extra grondige opknapbeurt.

World Cleanup Day is een initiatief waarop miljoenen vrijwilligers uit meer dan 150 landen hun krachten bundelen om de planeet schoon te maken. Dit jaar valt de dag op zaterdag 21 september.

Ter gelegenheid van World Cleanup Day geeft de stad bepaalde buurten in september een extra grondige opknapbeurt. Het gaat om de Bremweide in Deurne, de Distelhoek in Merksem, het Kielpark in Antwerpen-Kiel, de Bist in Wilrijk, het De Coninckplein in Antwerpen-Noord en de Ossenmarkt in Antwerpen-Centrum. Op één dag worden de locaties intensief aangepakt: bladeren en onkruid worden verwijderd, stadsmeubilair zoals banken wordt afgespoten met de hogedrukreiniger, graffiti wordt aangepakt, rioolputten worden geleegd,…

