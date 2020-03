Stad Antwerpen biedt start-ups tijdelijk kantoor in Singapore BJS

06 maart 2020

17u16 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur heeft de samenwerking met B-DNA, een Belgische vereniging van architecten, designers en ingenieurs die in Singapore is gevestigd, met minstens één jaar verlengd. Er wordt nu gezocht naar drie Antwerpse start-ups die in de Zuidoost-Aziatische stad een tijdelijke kantoorruimte willen beginnen.

De stad Antwerpen werkt al drie jaar samen met de netwerkvereniging B-DNA: een vereniging van Belgische architecten, ingenieurs en designers met oog voor innovatie en duurzaamheid die met Singapore als uitvalsbasis de Zuidoost-Aziatische markt willen verkennen. In het kader van deze samenwerking selecteerde de stad in het verleden vijf in Antwerpen gevestigde start-ups (Ipee, Playpass, Romware, Spacewell en T-Mining) om ‘het Silicon Valley van Azië’ te ontdekken. Zij konden genieten van gratis kantoorruimte en andere faciliteiten, zoals communicatie, netwerkcontacten, marktonderzoek en ondersteuning voor businessevents.

Het college van de stad Antwerpen heeft nu beslist om de samenwerking met B-DNA voor minstens één jaar te verlengen, met een optie voor vier jaar in totaal. Voor de periode juni 2020 tot en met mei 2021 is daarom een zoektocht begonnen naar drie nieuwe start-ups dit in het project willen stappen en een tijdelijk kantoor in Singapore willen openen. In eerste instantie komen start-ups in aanmerking die rond duurzaamheid werken en innovatieve digitale oplossingen ontwikkelen.