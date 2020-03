Stad Antwerpen beslist: énkel apotheken mogen mondmaskers verkopen Jonathan Bernaerts

18 maart 2020

13u58 2 Antwerpen Mondmaskers en andere medische producten die voor hulpverleners noodzakelijk zijn, mogen vanaf nu enkel nog aangeboden worden in apotheken. Dat heeft het Antwerpse stadsbestuur beslist. Dinsdag was in Antwerpen Mondmaskers en andere medische producten die voor hulpverleners noodzakelijk zijn, mogen vanaf nu enkel nog aangeboden worden in apotheken. Dat heeft het Antwerpse stadsbestuur beslist. Dinsdag was in Antwerpen commotie ontstaan omdat een winkelier uit de Nationalestraat mondmaskers tegen woekerprijzen te koop aanbood.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde woensdag nieuwe richtlijnen af om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en de volksgezondheid te beschermen. De stad grijpt die gelegenheid aan nieuwe maatregelen aan te kondigen. De regels gelden tot en met 5 april.

De opvallendste nieuwe maatregel gaat over mondmaskers en andere medische producten die voor hulpverleners noodzakelijk zijn. Die mogen vanaf nu énkel nog aangeboden worden in apotheken. “In andere winkels, die onder de nieuwe maatregelen nog geopend zijn, is het verboden om deze producten te verkopen. Indien deze daar toch aangetroffen worden, zullen ze in beslag genomen en ter beschikking gesteld worden aan de hulpdiensten”, zegt het Antwerpse stadsbestuur.

Woekerprijzen in de Nationalestraat

Dinsdag was in Antwerpen nog grote commotie ontstaan omdat in de winkel ‘Buy and Sell’ in de Nationalestraat mondmaskers te koop werden aangeboden werden tegen woekerprijzen. De winkelier bood de maskertjes aan tegen 9,99 euro per stuk, terwijl de oorspronkelijke aankoopprijs 8 euro voor 50 (!) stuks bedraagt. De man was zich van geen kwaad bewust en paste - naar eigen zeggen - enkel het principe van vraag en aanbod toe.

“De maskers zijn allemaal uitverkocht”, liet de winkelier gisterenavond nog weten. “Ik heb ze aan een zorgverlener verkocht, tegen een verminderd tarief. Hij was er erg tevreden mee. In mijn ogen heb ik niets verkeer gedaan. Iedereen kan toch 10 euro uitgeven? Als ik de maskers gratis had weggegeven waren ze wellicht bij mensen gekomen die ze niet echt nodig hadden. Nu gaan ze naar mensen die ze zullen gebruiken.”

De woekerpraktijken uit de Nationalestraat hadden ook de Antwerpse oppositiepartij PVDA tegen de borst gestoten. Zij riep het stadsbestuur woensdagochtend om de lokale politie in te zetten om de voorraden in beslag te nemen en te overhandigen aan de ziekenhuizen. “Dit materiaal hoort te gaan naar de gezondheidswerkers, zij die in de vuurlinie van deze crisis staan”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens. “Ze moeten vandaag hemel en aarde bewegen om de nodige uitrusting te bemachtigen. Het kan niet dat firma’s en handelaars zich verrijken op hun gezondheid.”

Politiekantoren

De stad neemt niet alleen nieuwe maatregelen op het gebied van de verkoop van beschermend materiaal. Ook voor de diensten van de politie verandert er wat. Zo zullen alle politiekantoren vanaf nu enkel op afspraak werken, op de politiekantoren van de Noorderlaan en de Oudaan na. In het politiekantoor Noorderlaan kunnen burgers 24 uur per dag terecht. In het politiekantoor Oudaan kan dat van 7 tot 18:30 uur en op donderdag van 9 tot 20:30 uur.

Markten

Markten maar ook ambulante handel zijn vanaf nu verboden. “Een uitzondering daarop vormen individuele kramen die volwaardige take-away maaltijden aanbieden (snoep- en ijskramen vallen dus bv. niet onder deze uitzondering)”, aldus de stad.

Recyclageparken

Alle recyclageparken zijn vanaf heden gesloten. De werknemers van de recyclageparken dienen namelijk mee ingezet te worden om de reguliere afvalophaling te garanderen.