Spuwen naar zorgverleners, politie en personeel McDonalds: 3 verdachten opgepakt Sander Bral

03 juni 2020

13u08 0 ANTWERPEN/MERKSEM/HOVE Er zijn opnieuw drie coronaspuwers voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 53-jarige vrouw spuwde maandag naar personeel van McDonalds en 47-jarige man spuwde naar twee ambulanciers. Zondagnacht dan spuwde een 36-jarige man naar de politie.

McDonalds Merksem

De 53-jarige vrouw spuwde maandag naar personeel van fastfoodketen McDonalds in Merksem. De vrouw wilde niet wachten in de lang rij van de drive-in stak de andere klanten te voet voor. Toen de vrouw daarop werd aangesproken door het personeel bekogelde ze hen met steentjes en spuwde ze richting het personeel. De vrouw werd gearresteerd maar de onderzoeksrechter liet haar terug vrij onder voorwaarden.

Kerkstraat Antwerpen

Nog maandag viel een dronken man op de grond in de Antwerpse Kerkstraat. Zijn 47-jarige vriend, ook dronken, was niet opgezet met de medische bijstand die was opgeroepen en spuwde naar twee ambulanciers. De ambulanciers hielden de spuwer in bedwang tot de politie arriveerde. Ook tegen de politie verzette hij zich. De onderzoeksrechter besliste hem vast te houden, vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer.

Hove

In de nacht van zondag op maandag dan spuwde een 36-jarige man naar de politie in Hove. Hij werd gearresteerd voor openbare dronkenschap. Hij bedreigde de politie, schold ze uit en spuwde uiteindelijk. In de cel klaagde hij nog medische bijstand nodig te hebben, maar het opgeroepen medisch personeel kon niks vaststellen. Hij blijft aangehouden en mag het vrijdag gaan uitleggen voor de raadkamer.

Het parket benadrukt nogmaals zwaar te tillen op deze “asociale en ontoelaatbare acties”. Donderdag staan er negen dossiers rond spuwincidenten voor de correctionele rechtbank in Antwerpen.