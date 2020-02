SPRK is nieuwe naam voor evenementenhal Park Spoor Noord AMK

07 februari 2020

11u53 1 Antwerpen De evenementenhal in Park Spoor Noord heeft een nieuwe naam: SPRK (spreek uit als ‘spark’). Op 12 februari wordt die nieuwe naam gevierd tijdens een feestelijke opening met sportinitiaties en demo’s.

In SPRK, de nieuwe naam voor de Parkloods in Park Spoor Noord, vind je een vast en gevarieerd sportaanbod. Je kan vrij komen skaten of skatelessen volgen onder begeleiding van de Antwerp Skateboard Academy. Daarnaast zijn er ook lessen aan de vliegende trapeze, begeleid door Ell Circo D’ell Fuego. Je kan er ook workouts komen doen in en rond de conTrainer of een opleiding volgen als begeleider van sportactiviteiten.

Op 12 februari kan iedereen vanaf 6 jaar zijn of haar sportieve talenten ontdekken tijdens de feestelijke opening. Van 15 tot 17:30 uur staan er allerlei gratis demo’s en activiteiten gepland. Meer info op www.antwerpen.be.