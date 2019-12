Spring de winter in op springkastelenfestival in Red Vic JAA

02 december 2019

14u48 0 Antwerpen Natte sneeuw of druilerige regen tijdens de kerstvakantie? Geen probleem, want de Wilrijkse jeugddienst verwent ook in dit jaar de kinderen met ‘Spring de winter in’, een driedaags springkastelenspektakel in de Valaarwijk.

Normaal is het al basketbal wat de klok slaat in sporthal Red Vic aan het Pachthofplein. Maar niet op maandag 23, vrijdag 27 en zaterdag 28 december 2019. Dan vult de Wilrijkse jeugddienst de hele sporthal met springkastelen en andere opblaasbare attracties waarop kinderen van 2,5 tot 12 jaar loos kunnen gaan.

De animatoren houden een oogje in het zeil, maar verwachten ook dat de ouders in de buurt blijven. Voor hen is er een aparte zithoek in de cafetaria waar ze kunnen genieten van een drankje terwijl de kinderen en kleinkinderen zich de ziel uit het lijf springen.

De sporthal is open van 10 uur tot 16 uur. Inkom kost 4 euro per kind of 10 euro voor de drie dagen.