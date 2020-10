Spot fietskoerier met reuzengroot pak frieten en bestel gratis maaltijd online CVDP

01 oktober 2020

13u32 0 Antwerpen Om de samenwerking tussen McDonald’s en Takeaway.com in de kijker te zetten organiseren de partners een ludieke winactie. Volgende week wordt een fietskoerier met een reuzengroot pak frieten twee keer op pad gestuurd in Antwerpen. Iedere voorbijganger die hem spot en een foto post op zijn Instagram stories, krijgt een prijs.

De originele actie vindt ook plaats in Gent, Brussel en Leuven. Op 7 en 10 oktober zal de fietskoerier rondrijden op de Teniersplaats en de Groenplaats in Antwerpen. Voorbijgangers die hem spotten krijgen een voucher ter waarde van €25 voor een Mcdelivery bij Takeaway.com. Ze moeten daarvoor een foto posten op hun Instagram stories en beide partners daarin taggen (@takeaway.combe en @mcdonaldsbelgium).

Vandaag, 1 oktober, is Wereld Vegetarisme Dag. Naar aanleiding hiervan spendeert Takeaway.com ook aandacht aan het feit dat vegetarische maaltijden steeds populairder en vaker besteld worden. Uit cijfers van intern onderzoek blijkt dat er een stijging is van 59% in vegetarische en vegan bestellingen in België in juli 2020 ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In Antwerpen kregen het Sangheeta Vegetarian Restaurant, Louis Vegetarische Deli en Greenway de beste beoordelingen.

Meer info over de actie vind je op de instagrampagina’s van Takeaway.com en van McDonalds.