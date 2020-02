Sportpaleis wordt dit weekend weer één grote après-skihut tijdens Moose Bar XXL AMK

04 februari 2020

14u18 0 Antwerpen De eerste editie van Moose Bar XXL, vorig jaar in het Sportpaleis, was een groot succes, en dus kon een vervolg niet uitblijven. Dit jaar worden feestgangers zelfs op twee avonden après-ski getrakteerd. Dit weekend stroomt het Sportpaleis vol met dirndls en lederhosen.

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari wordt het Sportpaleis voor de gelegenheid omgebouwd tot één grote skihut, inclusief skigondels, 150 lopende meter aan bars en halve liters bier geserveerd door jongens en meisjes gekleed in authentieke lederhosen en dirndls. Met ruim 12.000 feestvierders per avond is dit de grootste après-skiparty van het land. Voor de muzikale invulling zorgen tal van MOOSE Bar resident dj’s en optredens van (ambiance) artiesten, zoals Christoff, Bart Kaell, De Romeo’s, Snollebollekes, Viktor & Kobe en Cascada.

Er zijn nog tickets voor vrijdag beschikbaar op www.sportpaleis.be.