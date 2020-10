Sportpaleis Group mag opnieuw meer bezoekers verwelkomen: “Heropstart is nu nakend” ADA

01 oktober 2020

17u05

Bron: Belga 1 Antwerpen De Sportpaleis Group zal in drie van haar theaters meer bezoek mogen ontvangen dan de algemene indoorlimiet van 200 personen die momenteel van kracht is. Ze kreeg een officieel positief advies van de overheid voor de Stadsschouwburg in Antwerpen en Capitole in Gent. Voor de Ethias Arena in Hasselt wordt dat advies de komende dagen in de bus verwacht. Een heropstart is nu nakend.

De grootste zalen van de Sportpaleis Group, de Lotto Arena en het Sportpaleis zelf, organiseren dit jaar geen grote publieksevenementen meer. In zijn drie theaters wil het bedrijf wel al opnieuw van start gaan. Het positief advies houdt in dat de Stadsschouwburg maximaal 1.440 bezoekers mag ontvangen, Capitole 1.230 en Ethias Theater 1.499.

“Dit is een eerste vertrouwensvolle stap in de richting van een heropening van onze theaters en concertzalen”, zegt CEO Jan Van Esbroeck. “We richten op dit ogenblik onze zalen in volgens de geldende coronamaatregelen zodat we mensen opnieuw veilig kunnen ontvangen.”

In de zalen zal onder meer worden gewerkt met gescheiden publieksstromen, handgelverdelers, een algemene mondmaskerplicht en extra ventilatie. Het personeel zal bezoekers bij aankomst naar hun plaats begeleiden. Tussen elke bezoekersbubbel zal een zitje worden vrijgelaten. De bars zullen in eerste instantie nog niet open zijn, aan producenten wordt gevraagd om voorlopig zo weinig mogelijk met pauzes te werken.

De Sportpaleis Group mikt op 17 oktober voor een heropening van de drie zalen, maar concrete data moeten nog worden bekendgemaakt na overleg met de diverse organisatoren en producenten die voorstellingen willen inplannen. Praktische info voor de ticketkopers en -houders volgt eveneens nog.