Sporting A maakt 1.550.000 euro vrij voor topsport: "Extra ondersteuning voor G-sporters met olympische ambities"

19 juni 2020

13u35 0 Antwerpen Sporting A maakt 1,55 miljoen euro vrij om 20 topsportclubs en 14 individuele topsporters te ondersteunen. Een onafhankelijke jury boog zich over de aanvragen en zette in 34 dossiers het licht op groen. De Antwerp Giants krijgen met 350.000 euro het grootste budget van de stad.

In 2020 ondersteunt Sporting A 20 topsportclubs en 14 individuele topsporters, goed voor een totaal van 1.550.000 euro aan subsidies. Een onafhankelijke jury boog zich over de aanvragen en zette in 34 dossiers het licht op groen voor een topsporterkenning. 20 topsportclubs en 14 individuele topsporters krijgen in 2020 een toelage vanuit het stedelijk topsportfonds.

“Sporting A streeft naar een topsportklimaat waarin zowel gevestigde waarden als jonge talenten optimaal gedijen en het beste uit zichzelf halen”, vertelt schepen voor Sport Peter Wouters. “Als stad willen we bovendien de grote diversiteit aan Antwerps topsporttalent koesteren en versterken. Elk jaar duiken er nieuwe namen en sporten op in de lijst. En met extra ondersteuning voor G-sporters met olympische ambities hopen we mee te timmeren aan hun weg naar Tokio.”

Individuele G-sporters Peter Genyn, Joyce Lefevre en Jef Van Dorpe kunnen rekenen op elk 7.500 euro. In clubverband kunnen de Antwerp Giants rekenen op 350.000 euro ondersteuning en Royal Antwerp FC op zo een 175.000 euro, Beerschot krijgt 100.000 euro. De zwemmers van Brabo Antwerp United Swimming kunnen rekenen op 220.000 euro steun.

Langetermijnplanning

De topsportjury hield in de beoordeling rekening met verschillende criteria. Uiteraard wegen de sportieve prestaties zwaar door, maar de beoordelingscommissie hecht ook veel belang aan continuïteit en langetermijnplanning. Ook de aanwezigheid van een topsportstructuur en –cultuur, een duidelijke visie en de maatschappelijke return zijn cruciaal.

“Topsport moet mee de strategie van de stad uitdragen en meer Antwerpenaars aan het sporten of bewegen krijgen. En daarvoor zijn onze topsporters de best denkbare ambassadeurs”, vult schepen Wouters aan. “De stad Antwerpen weet die gemeenschapsvormende kracht en maatschappelijke return naar waarde te schatten en zet verder in op de ondersteuning van onze topsportclubs en individuele topsporters.”