Sporting A en 25 Antwerpse voetbalclubs lanceren video: ‘Respect op en naast het veld, daar scoor je mee!’ CVDP

31 januari 2020

13u26 0 Antwerpen Vandaag lanceert Sporting A samen met de 25 Antwerpse voetbalclubs die deel uitmaken van het samenwerkingsproject ’t Stad Sjot, een video om respect op en naast het veld te vragen.

Voetbal blijft een van de populairste sporten in Antwerpen en de stad telt heel wat verschillende voetbalclubs. 25 Antwerpse voetbalcubs werken samen onder de noemer ‘t Stad Sjot. Sporting A maakte in samenwerking met de voetbalclubs een video, waarin een tiental spelers en ook Hernan Losada (de trainer van Beerschot,)en Wim De Decker (de hulptrainer van Antwerp FC) oproepen voor respect naast én op het veld.

De video wordt vandaag via sociale media gelanceerd door Sporting A en de 25 clubs van ’t Stad Sjot. Met de video willen ze alle (voetbal)supporters de belangrijke boodschap meegeven om positief te supporteren. Zo helpen de clubs zelf actief mee om het nog steeds veel voorkomende probleem aan te pakken.

“Respect is het begin van alles en één van de hoofdprincipes binnen de sport”, zegt Peter Wouters, schepen voor sport. “Respect is ook - naast uitmuntendheid en vriendschap - één van de drie Olympische waarden. Dat 25 Antwerpse voetbalclubs hiervoor samenwerken is een positief signaal naar de spelers en de supporters.” De video is te vinden op het YouTube-kanaal van Sporting A.

‘t Stad Sjot

Eind 2016 ondertekenden 24 uiteenlopende Antwerpse voetbalclubs met een gestructureerde jeugdwerking, waaronder de twee grote clubs Antwerp FC en Beerschot, het charter ’t Stad sjot. Hiermee wilden ze zich engageren om op verscheidene vlakken beter samen te werken. De voorbije drie jaar is er dankzij het project al heel wat verwezenlijkt. Zo groeide ’t Stad sjot inmiddels uit tot dé spreekbuis van de Antwerpse voetbalclubs en is er een regelmatig overleg met Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse voetbalfederatie. Maar nog belangrijker zijn de concrete samenwerkingsverbanden, zoals de organisatie van minstens 3 netwerkmomenten per jaar. Daar kunnen de clubs advies geven aan elkaar en kunnen ze leren van elkaar best practices.

Daarnaast staan ook het uitwerken en onderhouden van een kwalitatief vrijwilligersbestand en het verhogen van de ouderbetrokkenheid hoog op de nodenlijst van de voetbalclubs. In dat kader heeft ’t Stad sjot ook al enkele concrete projecten opgezet. Via een projectaanvraag bij de Koning Boudewijnstichting, meer bepaald via het Fonds Jo Vanhecke, kregen de clubs een subsidie om een project uit te werken om de ouders van de voetballers op een positieve(re) manier te betrekken. Concreet werden de ouders uitgenodigd om samen met hun kinderen een theatervoorstelling te gaan bekijken rond positief coachen langs de lijn. In totaal bezochten zo’n 270 personen de voorstelling op een zestal locaties.