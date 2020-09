Sportief directeur KSV Roeselare (25) maand langer in de cel na beschuldiging van zedenfeiten met minderjarigen Patrick Lefelon

09 september 2020

14u33 2 Antwerpen De 25-jarige gewezen sportief directeur Jolan F. van voetbalclub KSV Roeselare moet een maand langer in de gevangenis blijven. De man De 25-jarige gewezen sportief directeur Jolan F. van voetbalclub KSV Roeselare moet een maand langer in de gevangenis blijven. De man wordt verdacht van aanranding van de eerbaarheid van vijf minderjarige voetballers. De man uit Berchem was pas enkele maanden aangesteld als sportief verantwoordelijke.

De raadkamer verlengde woensdag de opsluiting met een maand. Jolan F. was vorige vrijdag aangehouden, nadat een slachtoffer eind juni een klacht tegen hem had ingediend. Hij had de jongen een contract bij een grote club beloofd in ruil voor seksuele gunsten. Dat heet ‘grooming’ en kan bestraft worden met straffen van één tot vijf jaar cel.

Volgens het Antwerpse parket zijn er mogelijk vijf slachtoffers tussen 13 en 18 jaar, maar dat aantal kan nog oplopen. De man zou gedeeltelijk bekend hebben dat hij minderjarige voetballers oneerbare voorstellen heeft gedaan, maar hij minimaliseert de feiten.

Advocaat Issabel De Fré had niet aangedrongen op de voorlopige vrijlating van haar cliënt. “De raadkamer achtte het niet opportuun om mijn cliënt in deze fase van het onderzoek in vrijheid te stellen. Wij wachten de resultaten van het psychiatrisch onderzoek van onze cliënt af. Op dit moment bekijken wij de mogelijkheden om, indien nodig, een gepast therapie op te starten”, zegt advocaat De Fré.

Naast deze zedenzaak wordt Jolan F. ook geviseerd in een financieel onderzoek. In die zaak wordt hij bijgestaan door advocaat Philip De Cleene. “Dat onderzoek wordt gevoerd door het parket in Kortrijk, waar onder meer KSV Roeselare een klacht wegens oplichting heeft ingediend. In dat onderzoek is onze cliënt niet aangehouden”, aldus advocaat De Cleene.