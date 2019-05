Sporten met een blijvend letsel? Het kan en Revalidatiecentrum Pulderbos helpt mee zoeken naar de ideale sport ADA

22 mei 2019

Samen met Revalidatiecentrum Pulderbos en verschillende partners uit de sportsector maakten jongeren met een beperking kennis met verschillende sportdisciplines. Op die manier willen ze ook deze jongeren duurzaam aan het sporten krijgen. “We zien sport hier als een hefboom voor sociale re-integratie. Verblijf in een revalidatiecentrum betekent voor kinderen en jongeren dat ze weg zijn uit hun normale omgeving. Weg van vrienden, weg van school en weg van hobby’s. Bij thuiskomst is er vaak veel veranderd en moeten er veel zaken geregeld worden, waardoor de zoektocht naar een geschikte vrijetijdsbesteding vaak op de achtergrond blijft,” klinkt het bij de organisatie.

Of het nu gaat om een nieuwe sport of het oppikken van de oude sport, dat maakt volgens de mensen van het revalidatiecentrum niet uit. Tijdens sportieve woensdagnamiddagactiviteiten in Pulderbos gaan de begeleiders met de jongeren op zoek naar de ideale sport voor ieder en nadien wordt er gezocht naar een geschikt aanbod bij de jongeren in de buurt.