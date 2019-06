Sporteconoom Trudo Dejonghe over terugkeer Beerschot in 1A: “Hopelijk vervalt club deze keer niet weer in grootheidswaanzin” Philippe Truyts

04 juni 2019

15u43 0 Antwerpen Zestien jaar: zo lang is het geleden dat de twee grote Antwerpse voetbalclubs nog samen op het hoogste niveau uitkwamen. Als de straf van KV Mechelen wordt bevestigd, mag Beerschot zich opmaken voor spraakmakende topmatchen. “Ik hoop dat ze op het Kiel geleerd hebben uit de vroegere fouten”, zegt sporteconoom Trudo Dejonghe. “Kies voor een geleidelijke opbouw op de lange termijn, verval niet in grootheidswaanzin.”

Beerschot is terug waar het thuishoort met zijn 120-jarige geschiedenis in het Belgische voetbal. Mét het historische stamnummer 13 bovendien. Zes jaar pas nadat KFCO Wilrijk de Kielse club van de dood redde en een doorstart in eerste provinciale uitgroeide tot een unieke sportieve comeback. Het budget krijgt een forse injectie: van 8 naar wellicht 14 of 15 miljoen euro. Sporteconoom Trudo Dejonghe, docent aan de KU Leuven campus Antwerpen, heeft er niets op tegen. “Een hoogste afdeling zonder Antwerpse clubs is een ramp voor het product voetbal in ons land. Dan bedien je immers de grootste consumentenmarkt in Vlaanderen niet.”

Feniks

Maar Dejonghe is ook sceptisch. “Ik noem de club soms ‘feniks’ Beerschot. Ze zijn in het verleden (het laatst in 2013, red.) ook telkens failliet gegaan door grootheidswaanzin, met overinvesteringen in spelers die niets opbrachten. Bij Antwerp FC hebben ze met Paul Gheysens een voorzitter die zo’n scenario kan tegengaan. De opbouw gaat er geleidelijk aan, al hou ik mijn hart wel vast wanneer ze ook in Deurne beginnen over prijzen pakken.”

Een hoogste afdeling zonder Antwerpse clubs zou een ramp zijn voor het product voetbal in ons land. Dan bedien je immers de grootste consumentenmarkt in Vlaanderen niet Sporteconoom Trudo Dejonghe

Met een vierde plek in de eindstand én een ticket voor de Europa League heeft Antwerp FC al na twee jaar 1A bewezen dat het voor jaren een klant kan worden voor Play-Off 1. Dejonghe: “Voor Beerschot wordt dat moeilijker. Het zou goed zijn dat ze zich de eerste jaren aanpassen aan 1A. Ik zie hen eerder als een middenmoter, die af en toe meedoet voor Play-Off 1 als het meezit. Het slechtste scenario? Dat ze tegen Nieuwjaar in degradatiegevaar zitten en domme aankopen doen. Kies voor de lange termijn. Antwerp doet dat al met zijn stadion. Die club kan wel een groter supporterspotentieel aanboren. De hele Noorderkempen is een wingewest. Beerschot heeft dat minder. Antwerp krijgt een stadion met 20 à 25.000 toeschouwers wel gevuld, Beerschot wellicht niet.”

Blijf op Kiel

Een nieuw stadion op Petroleum Zuid? “Daar had je twee clubs voor nodig. Dat gaat niet meer gebeuren”, denkt Dejonghe. “Beerschot (dat het Olympisch stadion huurt van de stad, red.) kiest beter voor een modernisering op het Kiel. Eigenlijk geldt dat ook voor de fanbasis, maar dan van de beide Antwerpse clubs. In Gent en Genk zie je meer vrouwen en kinderen op de tribunes. Je hebt diehards nodig voor de sfeer. Maar spreekkoren of vlaggen verbranden: een mentaliteit van vroegere tijden. Het geld zit bij de sportconsument die een duur abonnement wil betalen en ervoor zorgt dat bedrijven investeren.”

“Bij Beerschot slagen ze er ook niet echt in om de plaatselijke, allochtone bevolking naar het stadion te krijgen. Beerschot zou best een paar jonge mensen met een diploma sportmanagement binnenhalen. Die kunnen dan een visie op langere termijn uitwerken. Met de promotie naar 1A creëer je een ‘novelty’-effect: grijp dat aan om te vernieuwen en een stevige omkadering te maken op marketing- en financieel gebied”, besluit Trudo Dejonghe.