Sportclub HAKI organiseert ‘Jeugd Olympische Spelen’ Jan Aelberts

05 december 2019

01u51 0 Antwerpen Sportclub HAKI organiseert op zondag 15 december vanaf 12 uur de ‘Jeugd Olympische Spelen’ in de sporthal van Fort 8 aan de Hoofdfrontweg.

Jongeren tussen 6 jaar en 10 jaar nemen deel aan uitdagingen zoals een hindernissenparcours van 60 meter, een basejump of een wedstrijd kogelwerpen. Bij aankomst krijgt ieder een nummer om de proeven aan te vatten.

Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis. Deelnemers moeten zich wel van tevoren inschrijven via ar.impuls@​pandora.be of www.haki-team.be. Alle sporters ontvangen een medaille.

Het evenement is een organisatie van sportvereniging HAKI - Hobokense atletiek impuls - met de steun van het district Hoboken.

Meer info via sportantenne.hoboken@antwerpen.be.