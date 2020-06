Spoorpark tussen Draakplaats en Luitenant Naeyaertplein wordt gerealiseerd: “Groene verbinding voor voetgangers en fietsers”



Caroline Van de Pol

03 juni 2020

11u12 2 Antwerpen Het Spoorpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein in Antwerpen heeft een projectdefinitie gekregen . De open ruimte wordt onthard en vergroend en er komt een conflictvrije verbinding voor voetgangers en fietsers. AG VESPA start nu de zoektocht naar een ontwerpteam.

Met de projectdefinitie kan weer een deel van het Spoorpark in Antwerpen en Borgerhout gerealiseerd worden. Het Spoorpark loopt op en parallel aan de verhoogde spoorweg van de Draakplaats in Zurenborg tot en met Park Spoor Noord. Het moet een aangename publieke ruimte worden die verschillende wijken, groenzones en sport- en cultuurvoorzieningen aan elkaar rijgt.

“Dit project omvat ook een volledig nieuwe fietsverbinding tussen Zurenborg en Borgerhout, comfortabel en veilig, met onder meer een conflictvrije passage over de Plantin en Moretuslei”, vertelt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. Ook schepen voor groen Fons Duchateau is enthousiast over het project. “We creëren op deze manier heel wat bijkomend groen voor een buurt die dat hard nodig heeft. Zo maken we de belofte waar om van Antwerpen de meest leefbare stad van Vlaanderen te maken.”

Vergoening

De projectdefinitie voor het deel tussen de Draakplaats in Zurenborg en het Luitenant Naeyaertplein in Borgerhout staat nu vast. Het Spoorpark zal Zurenborg, Borgerhout intra muros en Antwerpen-Noord met elkaar verbinden en de publieke voorzieningen langs veilig bereikbaar maken. De open ruimte zal onthard en vergroend worden om de hittestress te verkleinen en de stad meer klimaatbestending te maken. Het Spoorpark zal ook de historische omgeving herwaarderen en de bestaande erfgoedelementen uitspelen als troef.

In 2009 tekende een ontwerpteam al een schetsontwerp voor dit deel van het Spoorpark, maar het project werd toen niet gerealiseerd omdat Infrabel nog geen intentie had om haar terreinen te verlaten. Vandaag werkt Infrabel wel aan een verhuis waarbij alle spooractiviteiten in het projectgebied gefaseerd verplaatst worden. Daarmee komt op termijn de volledige zone tussen de Draakplaats en de Plantin en Moretuslei vrij. Het oude schetsontwerp vormde nu het uitgangspunt bij de opmaak van de projectdefinitie.

Op zoek naar een ontwerpteam

Het schetsontwerp uit 2009 is het uitgangspunt, maar moet verfijnd en geactualiseerd worden. Daarom gaat AG VESPA nu op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam. Voor het openbaar domein en de infrastructuur moet het team een ontwerp maken tot en met de uitvoering ervan. Wat vastgoed betreft, maakt het ontwerpteam in deze fase enkel een schetsontwerp. De cultuurhistorische waarde van het hele projectgebied wordt ook in kaart gebracht als voorbereiding voor de opmaak van het ontwerp.

Het schetsontwerp uit 2009 is na inspraak van de buurt bijgesteld in 2010. Van zodra het ontwerpteam start met zijn opdracht, wordt de buurt opnieuw betrokken bij het ontwerpproces. Als alles vlot verloopt, wordt het ontwerpteam in september 2020 aangesteld.

Meer info over het project is te vinden op de website van AG VESPA.