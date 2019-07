Spookrijdende fietsers beboet op Blancefloerlaan Sander Bral

16 juli 2019

Het politiewijkteam van Linkeroever kreeg verschillende klachten en meldingen binnen van fietsers die in gevaar gebracht werden door andere fietsers. Er werd vooral aangekaart dat fietsers in de tegenovergestelde rijrichting over de Blancefloerlaan rijden. Dinsdagochtens is er door het wijkteam kort toezicht gehouden op het fenomeen. Acht fietsers die in de verkeerde richting reden, kregen een onmiddellijke inning. Het wijkteam laat weten dat ze in de toekomst nog vaker zullen controleren. Ook omdat spookrijders zichzelf in gevaar brengen omdat andere weggebruikers hen niet uit die rijrichting verwachten aanrijden.