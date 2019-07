Spookfietser onder invloed van drugs en met gsm in de hand Sander Bral

30 juli 2019

11u24 0

Zowel op het Kiel als in Merksem en in het stadscentrum werd de voorbije dagen gecontroleerd op verschillende verkeersinbreuken door de lokale politie.

Het wijkteam van Merksem stelde 47 overtredingen vast. Maar liefst negentien bestuurders sloegen aan het einde van de Brug van den Azijn linksaf de Glasstraat in, wat niet toegelaten is. Verder waren er boetes voor auto’s die geparkeerd stonden op het trottoir (4), op de busstrook (1) en op een mindervalidenplaats (1). Acht bestuurders kregen een boete voor gsm-gebruik achter het stuur en vijf voertuigen waren niet in orde met hun keuring. Er werd één gestolen bromfiets aangetroffen en één motorrijder droeg geen beschermingskledij. Tot slot reed een fietser en wandelden twee voetgangers door het rood.

Het verkeersondersteuningsteam van de Quinten Matsijslei controleerde op spookfietsers na een zwaar ongeval tussen twee fietsers op de Plantin en Moretuslei vorige week. Op de Van Eycklei werden tien fietsers beboet. Eén van hen was bovendien onder invloed van drugs en reed rond met de gsm in de hand. Op de Plantin en Moretuslei en de Quinten Matsijlei werd telkens slechts één spookfietser betrapt.

Het wijkteam van het Kiel controleerde op verkeersinbreuken en foutparkeren in hun regio. Er werden negen parkeerinbreuken beboet. Eén onverzekerd voertuig werd in beslag genomen. Twee voertuigen negeerden het rode licht, één bestuurder negeerde een verbodsbord.

Tot slot controleerde het verkeersondersteuningsteam van de Borrewaterstraat aan de Burgemeester Gabriël Theunisbrug. Ze waren aanwezig in uniform om in de eerste plaats preventief te werken. Toch begingen vier bestuurders een overtreding door het overschrijden van een volle lijn. Drie bromfietsers reden op het fietspad en één motorrijder reed rond zonder beschermende kledij. Tot slot negeerde een bestuurder het rode licht. Alle overtreders kregen een boete.