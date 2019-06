Speelkasteel deze zomervakantie opnieuw open Jan Aelberts

11 juni 2019

13u05 5 Antwerpen Tijdens de zomervakantie opent in Merksem het Speelkasteel elke voor- en namiddag de deuren voor kinderen van 3 tot 11 jaar.

Ravotten, knutselen, verkleden, sporten: er is voor elke speelvogel wat wils. Alle activiteiten worden voorbereid en begeleid door een team van ervaren animatoren. Vooraf inschrijven is niet nodig en alle activiteiten van het Speelkasteel zijn gratis en gaan door in het Bouckenborghpark op de Bredabaan van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur.

De activiteiten starten stipt. Je kan je kind vanaf een kwartier op voorhand ter plaatse inschrijven. Op 1 juli, 1 augustus, elke maandagvoormiddag en weekend-, brug- en feestdagen is er geen Speelkasteel. Vanaf 8 juli kunnen ouders elke namiddag genieten van een verfrissend drankje op het terras van de Zomerbar.