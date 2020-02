Speeddate en discofeest in Red & Blue op valentijn Sander Bral

12 februari 2020

18u15 0 Antwerpen Waar beter valentijn vieren dan in de discotheek die vernoemd is naar de lichtjes van het Schipperskwartier? Red & Blue Cargo Club is vrijdag het decor voor een speeddate en discoparty met Jan Van Biesen, Phill Da Cunha en Da Pierre.

In haar missie om vervlogen muziekgenres en legendarische clubavonden terug tot leven te wekken, landt het reizende feestconcept Oldskool Belgium op valentijn in Red & Blue Cargo Club in het Antwerpse Schipperskwartier.

“Single? Tussen 19.00 en 21.00 uur organiseren we ter plaatse een speeddate, in samenwerking met Dare to Date”, zegt de organisatie. “Dé perfecte ijsbreker, aansluitend kan je elkaar beter leren kennen op de dansvloer”, klinkt het suggestief.

Zoals steeds kijkt het organiserende Oldskool Belgium terug naar het verleden, met deze keer de vroegere extravagante discofeestjes als focus. Zoals die keer toen Eddy Wally met een olifant de zaal in kwam gelopen. Aan de knoppen Studio Brussel-deejay Jan Van Biesen, Da Pierre van het vroegere Studio 54 en Phill Da Cunha van onder andere Zillion, Stereo Sushi en Cafeina.

