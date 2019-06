Speed pedelec-bestuurder (53) overleden na slecht gekozen inhaalmanoeuvre Patrick Lefelon & Sander Bral

17 juni 2019

18u26 16 Antwerpen Een 53-jarige fietser uit Kasterlee is maandag omgekomen na een frontale botsing in de Antwerpse haven. ‘s Ochtends vroeg haalde hij twee fietsers in met zijn speed pedelec. Hij schatte het inhaalmanoeuvre slecht in want vanuit de tegenovergestelde richting kwamen ook twee fietsers aangereden. Hij overleed later maandag aan zijn verwondingen.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “De man uit Kasterlee botste frontaal op de twee tegenliggers. De man kwam zwaar ten val. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij overleed later maandag in het ziekenhuis. De twee andere fietsers zijn licht gewond.”

Het is niet de eerste keer dat op dat fietspad een zwaar ongeval gebeurt met een elektrische fiets. Twee jaar geleden verongelukte een 44-jarige havenarbeider toen hij op het fietspad van de Rijnkaai andere fietsers inhaalde. Hij reed op een gewone elektrische fiets.

Het is al de tweede keer op enkele dagen tijd dat een fietser sterft in Antwerpen. Vrijdagavond werd een 65-jarige man uit Borgerhout aangereden op de Singel in Berchem. Ook hij overleed later in het ziekenhuis.

Het ongeval van maandagmorgen gebeurde met een speed pedelec. Die fietsen halen tot 45 km per uur.