Spectaculair zicht: eerste brugdelen van toekomstige passerelle succesvol geplaatst ADA

10 januari 2020

14u05 4 Antwerpen Het was een spectaculair zicht vandaag aan het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Slachthuislaan en de Noordersingel. Gigantische kranen plaatsen de eerste brugdelen die tegen de paasvakantie van dit jaar een gloednieuwe passerelle moet worden. Het kruispunt wordt daarom nog een heel weekend afgesloten. Fietsers volgen een omleiding, maar halen daar maar beter hun beste veldritskills voor boven.

De nieuwe passerelle bestaat uit 6 delen die een per een op hun plek gezet worden. Het eerste brugdeel dat een plekje krijgt is het deel over de Noordersingel. Daarna volgt de aansluiting op Spoor Oost, gevolgd door de delen over de Schijnpoortweg. U kan vanop Spoor Oost, kant Schijnpoortweg, de werken op de voet volgen.

“De plaatsing van de eerste brugdelen zijn het begin van een complete transformatie van de buurt. Deze nieuwe passerelle zal niet alleen een meerwaarde worden voor de bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena maar ook voor buurtbewoners en bezoekers aan de Sinksefoor”, klinkt het op het kabinet van schepen Koen kennis. Ook op vlak van verkeersveiligheid zal dit een enorme verbetering zijn. Mensen die van Spoor Oost komen zullen geen enkel zebrapad moet oversteken.

Trappen lopen met de fiets

Voor het uitvoeren van deze werken wordt het volledige kruispunt van de Schijnpoortweg met de Slachthuislaan en de Noordersingel afgesloten voor alle verkeer. Voor fietsers en voetgangers worden er speciale doorgangen voorzien. Tijdens de plaatsing wordt tram 12 ingekort tot halte Schijnpoort en volgen de bussen een omleiding. Alle info over de verkeershinder en omleidingen kan u terugvinden op slimnaarantwerpen.be.

Voor fietsers is er een omleiding voorzien. Al is die niet van gemakkelijkste. De borden brengen fietsers immers recht naar de trappen om Spoor Oost te bereiken. Niet echt handig als je je met de fiets verplaatst. Fietsers kunnen dit weekend terecht op Linkeroever waar ze op het Belgisch Kampioenschap veldrijden kunnen leren hoe je dat het best doet.