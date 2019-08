Spéciale Belge van De Koninck: “Omdat toch iedereen ‘bolleke’ zegt, hebben we het maar officieel zo genoemd” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Antwerpen Waar ‘bolleke’ vroeger nog een koosnaampje was, heet de Spéciale Belge van brouwerij De Koninck sinds kort ook officieel ‘Bolleke’. De bijnaam van dit Antwerpse streekproduct ging al snel een eigen leven leiden onder de Antwerpenaar. “We hebben dan maar besloten de naam officieel naar ‘Bolleke’ om te dopen”, zegt Sven Dekleermaeker, meesterbrouwer bij De Koninck.

“Het bier heette ‘De Koninck’, maar door de vorm van het glas werd het al snel een ‘bolleke’ genoemd. En die bijnaam is nooit meer verdwenen, zelfs in de brouwerij noemden we het zo. Als brouwerij is het natuurlijk super dat een bijnaam van je bier een eigen leven gaat leiden en omdat toch iedereen ‘bolleke’ zegt, hebben we het dan ook maar officieel zo genoemd.”

Concurrentie van pils

Het Bolleke is een bekende Spéciale Belge ale, een type bier dat al een honderd jaar lange traditie heeft in België. Lange tijd kende Spéciale Belge een groot succes en werd het vooral gebrouwen in Henegouwen, Brabant en Antwerpen. Met de opkomst van pils is de productie van de Spéciale Belge gedaald. “De Spéciale Belge is een categorie bier die begin vorige eeuw is opgekomen”, weet Sven. “Ook het Bolleke gaat dus al terug tot begin vorige eeuw en was een van de eerste Spéciale Belge bieren. Maar rond de jaren ’30 werd de pils heel wijdverspreid en populair en veel brouwerijen zijn daarop gesprongen. De Spéciale Belge kende toen een dip, maar bij De Koninck zijn we altijd trouw gebleven aan ons product en zijn we nooit mee op de kar van de pils gesprongen. Dat is toen, ondertussen tachtig jaar geleden, een strategische keuze geweest. Dat we nu nog altijd bestaan en enige bekendheid genieten, laat me veronderstellen dat het een goede keuze geweest is”, knipoogt Dekleermaeker.

Laag in alcohol, hoog in smaak

Een Spéciale Belge, waaronder dus ook het Bolleke, is een amberkleurig bier met een laag alcoholgehalte. Ondanks dat laag alcoholgehalte heeft een Spéciale Belge een volle smaak. “Wij werken voor het Bolleke met hoge gisting, karamelmout geeft het bier zijn kleur en ook de smaak wordt daardoor beïnvloedt. Het Bolleke heeft maar 5,2% alcohol, zoals een pils, maar heeft veel meer smaak en aroma.”

Elke Antwerpenaar wordt min of meer grootgebracht met een Bolleke. Dit jaar bestaat onze brouwerij 186 jaar en al die tijd zijn we in Antwerpen gebleven, dus je kunt wel zeggen dat we een band hebben met de stad Sven Dekleermaeker

Verbonden met ’t stad

Het Bolleke werd gelanceerd in 1913 en sindsdien heeft het een iconische status verworven in Antwerpen. “Een deel van de succesformule van het Bolleke is zeker de traditie”, meent Sven. “Elke Antwerpenaar wordt min of meer grootgebracht met een Bolleke. Dit jaar bestaat onze brouwerij 186 jaar en al die tijd zijn we in Antwerpen gebleven, dus je kunt wel zeggen dat we een band hebben met de stad.”

