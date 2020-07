Spaghettirestaurant Bavet slaat handen in elkaar met De Vegetarische Slager Annelin Marien

02 juli 2020

13u32 0 Antwerpen Bavet, het spaghettirestaurant in Antwerpen met ook vestigingen in onder meer Brugge, Brussel, Gent en Leuven, gaat samenwerken met De Vegetarische Slager. De Nederlandse producent van vleesvervangers zal ervoor zorgen dat je bij Bavet niet enkel een spaghetti met écht gehakt, maar ook met plantaardig gehakt kan eten.

Bavet heeft ondertussen tien vestigingen in België. Daar komen er binnenkort nog vier bij, in Maastricht, Leuven 2.0 (in een nieuw jasje), Luik en Mechelen. Om in te spelen op de groeiende trend van ‘flexitarisch’ eten, slaat Bavet de handen in elkaar met De Vegetarische Slager, ook wel de ‘slager’ van vleesvervangers genoemd. De Nederlandse producent maakt plantaardige producten die het uiterlijk, de structuur en de smaak van vlees hebben.

Bavet voegt twee nieuwe gerechten toe aan hun menu: The Bolo Bastard en de The Holy Mary. Het gehakt in de spicy bolognesesaus met creamy cheese van The Holy Grail wordt bij The Holy Mary vervangen door gehakt van De Vegetarische Slager. Ook de signature dish van Bavet, The Bavet, kan nu vegetarisch: met het plantaardige gehakt van De Vegetarische Slager creëert Bavet The Bolo Bastard, de iconische Bavet, maar dan zonder vlees.