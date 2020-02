Spaarvarken van overkappingsfonds telt al 168 miljoen euro: “Ruim voldoende voor eerstkomende jaren” ADA

17 februari 2020

18u48

Bron: Belga 0 Antwerpen In het spaarvarken van het overkappingsfonds dat de leefbaarheids- en overkappingsprojecten op en rond de Antwerpse Ring moet financieren, zit op dit moment 168 miljoen euro. Voor de eerste fase van die projecten is 1,25 miljard euro beloofd, maar het bedrag van 168 miljoen euro zou “ruimschoots” volstaan voor de eerstkomende jaren.

In het parlement wordt komende donderdag een stand van zaken voorgesteld van het Toekomstverbond. Dat is het brede akkoord tussen alle betrokkenen over de Antwerpse Oosterweelverbinding en de leefbaarheid van de Antwerpse regio. Het zal daar onder meer gaan over de lopende en geplande werken op Linkeroever, over de geplande omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding, over de timing en financiering en over de realisatie van de beloofde leefbaarheidsprojecten.

Wat die leefbaarheidsprojecten en overkappingen betreft, is in het verleden afgesproken om 1,25 miljard euro te voorzien voor een eerste reeks projecten. Voor de financiering van die projecten, werd een ‘overkappingsfonds’ in het leven geroepen. Dat fonds wordt gespijsd via de onderbenutte kredieten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

168 miljoen euro

Uit het voortgangsrapport blijkt dat er nu 168 miljoen euro in dat overkappingsfonds zit. “Dit bedrag volstaat ruimschoots om de eerstvolgende jaren de stappen te financieren die gezet kunnen worden voor de eerste fase overkappingsprojecten en om Lantis (de nieuwe naam voor de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel of BAM, red.) toe te laten de leefbaarheids- en overkappingsprojecten te integreren in de bouw van de Oosterweelverbinding”, zo staat te lezen in het rapport.

Bedoeling is dat de middelen uit dat fonds beschikbaar worden naarmate de werken vorderen. In de eerstvolgende jaren gaat het om beperkte bedragen. Zo is er voor 2020 sprake van 12,7 miljoen euro, oplopend tot 45 miljoen euro in 2025. Vanaf 2025 zullen grotere bedragen nodig zijn. “De ramingen vanaf 2025 maken voorwerp uit van verdere studie en onderbouwing. Op basis van noodwendigheden kan het rollend fonds verder worden aangevuld.”