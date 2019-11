Spaansemolenstraat wordt volledig heraangelegd JAA

18 november 2019

14u38 0 Antwerpen Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Water-link starten eind deze maand met de eerste fase van de heraanleg van de Spaansemolenstraat in Zandvliet. Op dinsdag 19 november organiseert het district een infomarkt.

Water-link is de rioolbeheerder van de stad Antwerpen en zal in de Spaansemolenstraat ter vervanging van de oude riolering een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aanleggen met een buis die het regenwater opvangt en een buis die het vuil water afvoert.

Roodbruine klinkers

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo is verantwoordelijk voor de heraanleg van de weg zelf en koos ervoor om de Spaansemolenstraat volledig aan te leggen in roodbruine kleiklinkers.

Vanaf eind november tot en met maart 2020 zal aannemer Vermetten de eerste fase van de Spaansemolenstraat heraanleggen. Dat is het gedeelte tussen Noordland en de Zandvlietse Varkensmarkt. Eerst zal er nieuwe riolering gelegd worden. Daarna zullen de voetpaden en de straat heraangelegd worden.

Na deze fase worden de werken tijdelijk geschorst zodat het keizerschap kan plaatsvinden. Hierna volgt het andere gedeelte van de Spaansemolenstraat: rond de kerk, het kruispunt Noordland-Spaansemolenstraat en het gedeelte Noordland vanaf de De Keyserhoeve tot de Spaansemolenstraat.

Infomarkt

Op dinsdag 19 november vindt er een infomarkt plaats in het districtshuis te Berendrecht. De plannen van de eerste fase van de werken kunnen op deze infomarkt in detail bekeken worden. Zowel de aannemer, de projectleider, de afkoppelingsdeskundige van Aquafin en de verantwoordelijke van het district zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Afspraak vanaf 18.30 uur, doorlopend tot 20.30 uur in het districtshuis Berendrecht.