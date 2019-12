Sp.a pakt uit met motie in districtsraad: “Fietsparkings moeten gratis zijn” PhT

09 december 2019

20u00 18 Antwerpen Als het van de sp.a-fractie in de Antwerpse districtsraad afhangt, moeten fietsers te allen tijde hun tweewieler gratis kunnen wegzetten in de stedelijke fietsparkings. “We gaan daarvoor een motie indienen”, zeggen Sascha Luyckx en Maya Detiège.

Het nieuws dat de fietsparking onder het Koningin Astridplein mogelijk betalend wordt, blijft weerstand oproepen. Groen Antwerpen deelde op sinterklaasdag chocoladen centjes uit aan fietsers. Voor de socialisten is het zonneklaar: iedereen die zijn fiets gebruikt om naar zijn werk of school te rijden of gewoon wil gaan shoppen, moet zijn rijtuig gratis kunnen stallen. “We zouden graag zien dat de districtsraad daarover tot een advies komt voor het stedelijk schepencollege en de NMBS. Het fietsparkeren moet worden gekaderd in een algemeen fietsbeleid”, stelt Luyckx. Sp.a zit in de oppositie, maar hoopt toch een meerderheid te overtuigen.

Lamentabel

Of langparkeren – meer dan 24 uur – zoals bijvoorbeeld in Utrecht wél betalend kan worden? Luyckx: “Dat is niet het voorwerp van onze motie. Een goed idee is dat niet. En al zeker niet zolang de kwaliteit van die fietsparking aan het Centraal Station zo lamentabel blijft.”

Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) blijft erbij dat de gesprekken met de NMBS in de eerste plaats bedoeld zijn om de fietsstalling netter en veiliger te maken. Betalen is een van de ideeën waarover is gesproken.