SP.A informeert Antwerpse gezinnen over extra toeslag kinderbijslag: "Te weinig mensen weten dat ze recht hebben op die extra toeslag"

26 september 2020

16u40 0 Antwerpen 126.000 gezinnen hebben recht op een specifieke corona-tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. Het gaat om een bedrag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Maar volgens Sp.a zijn heel wat gezinnen daar niet van op de hoogte. Daarom trok de partij de straat op om de mensen te informeren.

Veel gezinnen zijn niet van op de hoogte dat ze recht hebben op extra toeslag kinderbijslag. “In de commissie welzijn van 15 september gaf minister Wouter Beke toe dat slechts 9.151 gezinnen van de 126.000 die er recht op hebben een aanvraag gedaan. Dat is veel te weinig”, zegt Sp.a.

Sp.a district Antwerpen trekt daarom zelf de straat op om de mensen te informeren. De komende weken gaat de partij met haar leden de maatregel onder de aandacht brengen door te bussen in de meest getroffen wijken in Antwerpen. Voorzitter district Antwerpen Stef Vonk: “We kunnen niet blijven wachten op de Vlaamse overheid om te communiceren. Nu zijn veel gezinnen zelf niet op de hoogte van de premie, terwijl 120 euro per kind voor veel gezinnen in ons district een wereld van verschil zou kunnen betekenen in deze moeilijke periode. Dat is trouwens ook waarom Vlaams parlementslid Hannes Anaf steeds heeft gepleit om voor automatische toekenning aan álle kwetsbare gezinnen te zorgen”.

Sp.a maakte alvast duidelijke en begrijpbare flyers die de gezinnen rechtstreeks in contact brengen met hun groeipakketen voor de aanvraag. De komende weken gaan zij langs verschillende buurten, winkels en gebedshuizen lom de aandacht verder te vestigen op de maatregel.