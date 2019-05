Sp.a dropt bom op stadhuis: “Als De Wever vertrekt, wil ik burgemeester worden” philippe truyts

26 mei 2019

14u11 9 Antwerpen Jinnih Beels (sp.a) wil de Antwerpse sjerp overnemen als Bart De Wever (N-VA) Vlaams minister-president wordt. “Opgestaan is plaats vergaan”, zei ze zondagmiddag. “Als hij vertrekt, is er iemand nodig om de drie coalitiepartners op een minzame wijze te verbinden.” De Wever reageerde geïrriteerd voor de camera’s. “Hierover valt niet te praten.”

Sp.a dropt een bom op het stadhuis. Jinnih Beels, momenteel schepen van Onderwijs en Jeugd, wil de plaats innemen van Bart De Wever als die naar Brussel verhuist. “In dat geval stel ik voor om met N-VA, sp.a en Open Vld rond de tafel te gaan zitten. Er zijn garanties nodig om het bestuursakkoord correct uit te voeren. Socialisten wéten wat het is om een stad te besturen. Ik vind het belangrijk dat de ‘grote verbinding’ (tussen rechts en links, red.) wordt gerealiseerd. Tot nu toe heeft De Wever daar alles aan gedaan. Alle partijen hebben constructief samengewerkt en zijn in hun eigenheid gelaten.”

Beels beklemtoont dat haar kandidatuur voor de sjerp niets te maken heeft met wantrouwen tegenover de N-VA-schepenen. “Het is met De Wever dat we de afspraken hebben gemaakt. Ik zeg absoluut niet dat de andere N-VA’ers niet bekwaam genoeg zouden zijn om burgemeester te worden.”

“Rare stoot Beels”

De Wever sprak zich tot nu toe niet uit wie uit eigen rangen hem zou vervangen als hij de koffers naar Brussel pakt. De vaakst genoemde kandidaten zijn schepen van Financiën en Mobiliteit Koen Kennis en Fons Duchateau, bevoegd voor onder meer Wonen en Stadsonderhoud. Ook de naam van Liesbeth Homans rolde al over de tongen. De burgemeester reageert verrast op de kandidatuur van Beels. “Dit was niet zo afgesproken. De kiezer heeft met de gemeenteraadsverkiezingen de verhoudingen duidelijk vastgelegd (N-VA heeft 23 zetels, sp.a zes zetels, red.). Het is maar logisch dat wij de sjerp behouden. Dit is een rare stoot van Jinnih Beels. Ik zie het als beïnvloeding van de kiezer. Niet netjes.”

Ook Open Vld is ‘not amused’ door de ambities van Beels. “Ronduit ongepast om dat midden op verkiezingsdag te doen, terwijl de stembureaus nog vier uur open zijn”, zegt schepen Claude Marinower. “Dit lijkt me meer Jingle Bells dan Jinnih Beels, hoewel ik goed met haar samenwerk. Dat sp.a de sjerp wil, is nooit ter sprake gekomen. Niet tijdens de onderhandelingen over het bestuursakkoord en niet in het college.”

“Ik was verrast”

Voor Beels is de uitslag van vorig jaar geen beslissend argument. “N-VA heeft de burgemeester mogen leveren. Maar in januari zei De Wever al dat hij minister-president wilde worden. Dat was niet wat onze partij op 14 oktober in gedachten had. Tijdens de onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur hadden we geen enkele aanwijzing dat De Wever die stap zou zetten. Ik was even verrast als alle anderen toen hij zijn kandidatuur voor Vlaanderen bekendmaakte.”

Kortom, Beels ziet zichzelf als de beste kandidaat om de ‘grote verbinding’ waar te maken. “De Antwerpse coalitie heeft stabiliteit en continuïteit nodig. Want zo evident is dat niet. Het is géén ‘walk in the park’.”

Die stabiliteit staat hoe dan ook op de helling. De komende dagen moet duidelijk worden of de coalitie in Antwerpen nog over voldoende samenhang beschikt of uit elkaar dreigt te vallen.