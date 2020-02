Sp.a bezorgd over uitgelekte plannen Antwerps tramnet: “Zo blijven reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou staan” BJS

28 februari 2020

16u17 0 Antwerpen Vlaams Parlementslid Hannes Anaf (sp.a) en Antwerps fractieleider Hicham El Mzairh (sp.a) hebben vrijdagochtend aan het Centraal Station in Antwerpen actiegevoerd voor een beter openbaar vervoer. Ze zijn ongerust over de plannen van De Lijn om lijnen in te korten of te schrappen.

Er wordt volop gewerkt aan een Routeplan 2030, een toekomstvisie voor het openbaar vervoer in de Antwerpse vervoerregio. Uit gelekte plannen – volgens De Lijn zijn ze allesbehalve definitief - wordt er drastisch gesnoeid in het Antwerpse tramaanbod. Zo zouden er plannen zijn om tram 4 en een tram naar Linkeroever te schrappen. Tram 2 tussen Merksem en Hoboken zou deels verdwijnen, tussen Merksem en Antwerpen-Centraal. Ter compensatie zal tram 3, die over hetzelfde traject loopt, met langere tramstellen worden bediend. Tram 7 tussen het Eilandje en Kontich, tot slot, wordt wellicht niet doorgetrokken tot in Kontich. Meer zelfs: er liggen plannen op tafel om de lijn helemaal af te schaffen. Opnieuw zou dat verlies gecompenseerd worden door langere trams in te leggen op een gelijklopende tramlijn.

“Onheilspellende berichten”

“De laatste weken kwamen er zeer onheilspellende berichten binnen over het openbaar vervoer in de regio Antwerpen”, zeg Hannes Anaf. “Er worden plannen gemaakt om nog meer lijnen in te korten of te schrappen. Op deze manier blijven de reizigers letterlijk en figuurlijk in de kou staan”.

“Een moderne stad als Antwerpen, waar zoveel mensen dicht op elkaar samenleven, verdient meer op vlak van openbaar vervoer,” vult Hicham El Mzairh, zelf buschauffeur geweest, aan. “De uitdagingen zijn zeer helder. 70% van de verplaatsingen in Antwerpen gebeuren momenteel met de auto, maar 30% zijn duurzame alternatieven als de fiets of het openbaar vervoer. Tegen 2030 moeten we, volgens het Toekomstverbond, naar 50%-50% evolueren. Anders zijn die miljarden die in de Oosterweelverbinding worden geïnvesteerd compleet nutteloos. Hoe denken ze dat ooit te kunnen halen als ze steeds de foute keuzes blijven maken?”