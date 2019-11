Sounds of Soul treedt op in de Carolus Borromeuskerk met bekende nummers in een gospeljasje CVDP

21 november 2019

17u41 6 Antwerpen Op 5, 6 en 7 december treden de vier gospelstemmen van Sounds of Soul op in de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. De opbrengst van de laatste voorstelling zal volledig naar het goede doel gaan.

Het is voor Sounds of Soul niet de eerste keer dat ze optreden in de Carolus Borromeuskerk. Na een succesvolle eerste editie van vorig jaar, geven ze er voor de tweede keer een winterconcert. Gospelzangers Jean Bosco Safari, Nina Babet, Dunja Mees en Ibernice Macbean zullen bekende nummers in een nieuw gospeljasje steken. Onder begeleiding van vier muzikanten brengen ze uptempo liedjes, waaronder ook enkele kerstnummers.

De opbrengst van het optreden van zaterdag 7 december zal in samenwerking met de Lions Club Antwerpen Steen geschonken worden aan Wapper VZW. Deze club helpt mensen met een beperking sporten op recreatief en competitief niveau. Vanaf 17 uur zijn bezoekers welkom voor een hapje en een drankje in Campus Carolus en om 21 uur start het concert in de Sint-Carolus Borromeuskerk. Tickets voor vrijdag en zaterdag zijn online te koop.